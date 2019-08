Louis Wan: primo sguardo a Claire Foy e Benedict Cumberbatch nel biopic

E' stata diffusa in rete la prima immagine ufficiale di Louis Wan, il biopic targato Amazon, Studiocanal e Film4 che vedrà Benedict Cumberbatch nei panni del celebre artista britannico.

Come potete vedere nella foto in calce, l'attore sarà affiancato da Claire Foy nel ruolo della moglie Wan e suo perenne fonte d'ispirazione. Celebre in tutto il mondo per i suoi gatti antropomorfi dagli enormi occhi, Wan è certamente uno dei più memorabili artisti britannici della prima metà del '900. Il film esplorerà a fondo la personalità interessante e complessa dell'artista londinese, i quali lavori secondo molti rappresentano una testimonianza della schizofrenia della quale si ritenne fosse affetto.

Secondo quanto rivelato da Variety, inoltre, il regista Will Sharpe avrà a disposizione nel cast del film anche Stacy Martin, recentemente apparsa al fianco di Natalie Portman in Vox Lux, Hayley Squires (Io, Daniel Blake), Sharon Rooney e Aimee Lou Wood. Nel film troveremo anche Andrea Riseborough, Toby Jones, Adeel Akhtar, Julian Barratt, e Asim Chaudhry.

Cumberbatch torna protagonista di un biopic dopo aver già interpretato Alan Turing in Imitation Game e più recentemente Thomas Edison in Edison - L'uomo che illuminò il mondo. L'attore farà inoltre ritorno nel Marvel Cinematic Universe in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.