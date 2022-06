Louis C.K.: 'Fourth of July' è il nuovo film indie del comico

Louis C.K. ha rivelato oggi tramite il suo sito web di aver diretto una nuova pellicola indie intitolata 'Fourth of July', invitando poi i suoi fan a sostenere l'uscita del film nelle sale delle loro città.

Louis C.K., che tornerà con i suoi spettacoli anche in Italia, continua ad essere molto attivo con diversi progetti su più fronti. Il film è stato scritto da C.K. e dal comico Joe List, ed è incentrato su Jeff (List), un pianista jazz e alcolizzato in via di guarigione a New York, che dovrà affrontare la sua acida famiglia durante le vacanze annuali del 4 luglio. Nel cast anche Sarah Tollemache, Paula Plum, Robert Walsh e Robert Kelly.

"Fourth Of July" sarà presentato in anteprima al Beacon Theatre di New York il 30 giugno e seguiranno proiezioni allo Shubert Theatre di Boston il 1 luglio e al The Vic a Chicago il 2 luglio. Ulteriori piani per la pellicola non sono stati ancora resi noti.

"Stiamo ancora compilando e aggiornando costantemente l'elenco dei cinema che posterò sulla pagina web del film che è sul mio sito", ha condiviso CK con i fan. “Inoltre, se desideri vedere il film in un cinema a te vicino, contatta direttamente la sala e chiediglielo.”

