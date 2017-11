Louis C.K. travolto da uno scandalo: cancellata la première di I Love You, Daddy

Un altro nome noto dello spettacolo americano è finito nell'occhio del ciclone e accusato di molestie sessuali. Il NYT ha infatti pubblicato una lunga inchiesta sul comico Louis C.K. nella quale cinque donne lo accusano di comportamento non professionale. Non è la prima volta che C.K. finisce nel mirino, a partire da un articolo di Gawker del 2012.

Il pezzo di Gawker venne seguito da un lungo articolo di Defamer che parlava di atteggiamenti poco appropriati del comico.

Secondo il racconto delle donne, tutte colleghe comiche dell'attore, Louis C.K. si sarebbe masturbato davanti a loro costringendole a rimanere nella stanza e sfruttando la sua posizione di potere. Una di loro avrebbe ricevuto una telefonata inopportuna di C.K.

La notizia, nonostante le voci e gli articoli del passato, ha creato grosso scalpore negli Stati Uniti, visto che Louis C.K. è considerato uno dei maggiori talenti comici della sua generazione e tra gli stand-up comedian più apprezzati per il suo modo di fare comicità in maniera dissacrante e provocatoria, affrontando qualsiasi tematica o argomento.

Al momento il suo agente ha respinto la richiesta del New York Times di rispondere alle accuse. Il primo immediato effetto dell'inchiesta è però concreto: è stata annullata la première del suo nuovo film, I, Love You Daddy, girato in gran segreto la scorsa estate e che racconta la storia di una ragazzina che s'innamora di un uomo molto più vecchio. Nel cast anche Chloë Grace Moretz, Pamela Adlon, John Malkovich, Rose Byrne, Charlie Day, Edie Falco e Helen Hunt. Cancellata anche la sua apparizione prevista al Late Show With Stephen Colbert.