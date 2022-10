Louis Armstrong: uno dei musicisti più grandi di sempre nel trailer di Black & Blues

Dopo gli acclamati The Velvet Underground di Todd Haynes e The world s a little blurry dedicato a Billie Eilish, la piattaforma Apple TV+ in queste ore ha presentato il trailer del suo nuovo documentario musicale, Louis Armstrong: Black & Blues.

Il film sarà presentato il 17 ottobre nella sezione Freestyle alla Festa del Cinema di Roma, prima del suo debutto sulla piattaforma di streaming previsto per il prossimo 28 ottobre.

Louis Armstrong's Black & Blues offre uno sguardo intimo e rivelatore sul musicista che ha cambiato il mondo, qui presentato attraverso una lente di filmati d'archivio, registrazioni private e conversazioni personali mai ascoltate prima. Il documentario onora l'eredità di Armstrong come padre fondatore del jazz, una delle prime star conosciute e amate a livello internazionale e ambasciatore culturale degli Stati Uniti. Il film mostra come la vita dello stesso Armstrong attraversi il passaggio dalla guerra civile al movimento per i diritti civili e come egli sia diventato una figura di riferimento in quell'epoca turbolenta.

Diretto e prodotto dal regista nominato agli Emmy Sacha Jenkins, il film è prodotto da Imagine Documentaries, Sara Bernstein, Justin Wilkes e Julie Anderson; Brian Grazer e Ron Howard sono i produttori esecutivi. Il film è prodotto in associazione con Polygram Entertainment di Universal Music, con Michele Anthony e David Blackman come produttori esecutivi.



L'appuntamento con Louis Armstrong: Black & Blues, lo ricordiamo, è fissato al 28 ottobre in esclusiva su Apple TV+.