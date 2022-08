Lou, il trailer del nuovo film Netflix con Allison Janney ricorda John Wick e Taken

Finalmente è arrivato il primo trailer del nuovo film Netflix, Lou. Gli spettatori hanno subito commentato il prodotto sui social, dove lo hanno paragonato a John Wick e Taken.

Annunciato ormai alcuni anni fa, Lou ha vissuto diverse difficoltà nel tempo, frenato anche dalla pandemia da covid-19 esplosa nel 2020. Tuttavia Netflix e Bad Robot hanno tenuto salde le redini, e hanno continuato a portare avanti il progetto che vede come protagonista Allison Janney. L'attrice da Oscar interpreta una donna che cerca di dimenticare il suo passato da Vigilante finché non viene coinvolta nella caccia al criminale che ha rapito la figlia del suo vicino.

Le prime reazioni al trailer sono entusiastiche. "Allison Janney si è messa addosso John Wick", ha scritto un utente su YouTube. Un altro ha invece paragonato la pellicola a un altro cult d'azione: "Allison Janney nei panni del nuovo Liam Neeson? Sì, per favore!". Una prospettiva sicuramente interessante. I paragoni con Taken e John Wick sono stati tanti, ma un altro spettatore ancora ha tirato in ballo una terza pellicola: "Quindi è la versione femminile di The Old Man?"

E voi, cosa ne pensate di questo trailer? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto scopriamo che nel cast di Lou ci saranno diverse star: scoprite con noi gli altri nomi.