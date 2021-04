Lou, Jurnee Smollett raggiunge Allison Janney nel cast del nuovo thriller Netflix

Come riportato nelle ultime ore da Gamesradar e altri outlet americani, la talentuosa e lanciatissima Jurnee Smollett-Bell di Lovecraft Country e Birds of Prey si è ufficialmente unita alla già annunciata Allison Janney (Tonya) nel cast dell'interessante thriller Lou, prodotto e distribuito da Netflix e Bad Robot.

Scritto da Maggie McGowan e diretto da Anna Foerster, la trama di Lou segue una giovane madre (Smollett-Bell) la sua proprietaria di casa (Janney) che s'uniscono per andare alla ricerca della figlia della donna, rapita al marito. Allison Janney sarà proprio Lou, personaggio descritto come "una donna dalla personalità molto forte e pronta ad andare contro ogni regola, che possiede la dote di rintracciare persone scomparse". Il progetto inizialmente era della Paramount Pictures che ha lavorato allo sviluppo inieme a Bad Robot Productions, salvo poi uscire dal film con la Bad Robot decisa a finanziare in maniera indipendente la pellicola e arrivando infine a Netflix come partner.



Lou non ha ancora una data d'uscita ufficiale e non è chiaro a che punto sia la produzione del film. Quello che sappiamo è che l'annuncio dello sviluppo del progetto risale ormai a tre anni fa, e crediamo che la Pandemia di Coronavirus non abbia aiutato la velocizzazione dei lavori.



Con la riprese, è forse prevedibile un'uscita su Netflix entro il 2022. Vi terremo comunque aggiornati su eventuali nuovi sviluppi.