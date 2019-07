Lou Ferrigno non riesce a prendere sul serio l'Hulk di Mark Ruffalo

La gestione di Hulk è stata uno degli aspetti più criticati di Avengers: Endgame. I fan Marvel non hanno gradito troppo l'evoluzione che i Russo hanno deciso per il personaggio, ma a quanto pare non sono gli unici ad aver qualcosa da ridire sull'interpretazione di Ruffalo.

Ai fan perplessi si è infatti aggiunta una voce piuttosto autorevole sull'argomento: quella di Lou Ferrigno, che ha interpretato il rabbioso gigante verde durante la storica serie TV del 1978. Ferrigno ha infatti dichiarato che, pur apprezzando molto Ruffalo come attore, non riesce a prenderlo sul serio come accadeva invece con Norton o Bixby.

"Mark è un attore meraviglioso. Ma abbiamo avuto tre attori diversi, abbiamo avuto Eric Bana, Edward Norton e Mark Ruffalo. Più di tutti mi piace Bill Bixby, poi mi piace anche Norton. Ma Ruffalo, che penso sia un attore fantastico, non riesco a prenderlo abbastanza seriamente. Bill aveva quell'intensità, potevi sentirla quando sapevi che era in pericolo, potevi percepire quell'intensità. Ma a causa di Marvel e Disney sono state prese strade diverse. Non puoi prenderlo seriamente come con la serie originale" ha dichiarato l'attore al Montreal Comic-Con.

Anche secondo Ferrigno, dunque, il problema non sta tanto nelle doti attoriali di Ruffalo quanto nel modo in cui Marvel e Disney hanno deciso di rendere il personaggio di Hulk, decisamente meno brutale e violento rispetto al passato. I Russo intanto sono in procinto di annunciare qualcosa di importante per il San Diego Comic-Con, mentre Avengers: Endgame è ancora in sala a cercare di battere il record di Avatar.