Lou: Allison Janney star del film prodotto da Bad Robot

The Hollywood Reporter scrive che il premio Oscar Allison Janney è stata ufficialmente scelta per recitare da protagonista nel thriller Lou, per la Bad Robot Productions. Janney ha vinto il suo primo Academy Award grazie al ruolo della severissima madre di Tonya Harding (Margot Robbie) nel film di Craig Gillespie, Tonya.

Scritto da Maggie McGowan e diretto da Anna Foerster, la trama di Lou segue una giovane madre e la sua proprietaria di casa che s'uniscono per andare alla ricerca della figlia della donna, rapita al marito. Allison Janney sarà proprio Lou, personaggio descritto come una donna dalla personalità molto forte e pronta ad andare contro ogni regola, che possiede la dote di rintracciare persone scomparse.

Il progetto inizialmente era della Paramount Pictures che ha lavorato con Bad Robot Productions, salvo poi uscire dal film, con la Bad Robot decisa a finanziare in maniera indipendente la pellicola.

La produzione dovrebbe iniziare nella primavera del 2019.

Vedremo la star di Mom, Allison Janney, nell'imminente horror psicologico Ma, al fianco di Octavia Spencer, nella commedia drammatica Troupe Zero con Viola Davis e impegnata nel doppiaggio della serie animata dedicata alla Famiglia Addams.

Allison Janney grazie al ruolo di LaVona Harding in Tonya di Craig Gillespie si è aggiudicata il suo primo Oscar oltre al Golden Globe quale miglior attrice non protagonista e svariati altri riconoscimenti nazionali e internazionali.