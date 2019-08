Il lottatore UFC Francis Ngannou entra nel cast di Fast & Furious 9

Vi segnaliamo che il lottatore francese della UFC Francis Ngannou è entrato ufficialmente nel cast di Fast & Furious 9, nuovo capitolo del franchise action con protagonista Vin Diesel.

Il ruolo dello sportivo non è stato rivelato, anche se non è difficile immaginare cosa il regista Justin Lin gli chiederà di fare davanti alla cinepresa: Ngannou è uno dei migliori combattenti della divisione dei pesi massimi della UFC e anche uno dei più forti, con ben 14 vittorie tra cui 10 per ko, dunque gli altri membri del cast farebbero meglio ad assicurarsi che i suoi pugni arrivino per finta.

Ad oggi non sappiamo molto su Fast & Furious 9, se non che Ngannou va ad unirsi ad un cast stellato che include Vin Diesel (Dominic Toretto), Michelle Rodriguez (Letty Ortiz), Charlize Theron (Cipher), Helen Mirren (Magdalene Shaw) e Tyrese Gibson (Roman Pierce). Nel film comparirà anche John Cena, visto recentemente in Bumblebee, spin-off di Transformers.

Tra l'altro Ngannou non è il primo combattente MMA professionista ad entrare a far parte del franchise Fast & Furious, dato che a Fast & Furious 6 del 2013 partecipò la ex lottatrice Gina Carano nei panni della collega di Luke Hobbs (Dwayne Johnson), mentre in Furious 7 del 2015 comparve anche la ex campionessa UFC Ronda Rousey nei panni del personaggio secondario Kara.

Fast & Furious 9 uscirà nelle sale il 22 maggio 2020 e sarà il penultimo capitolo della saga prima del già annunciato Fast & Furious 10 che, chissà, potrebbe portare il franchise nello spazio.