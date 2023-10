Lost in Traslation nacque per un sogno di Sofia Coppola su Bill Murray? Ecco come andò

Sofia Coppola si è costruita una proficua carriera da regista, diventando nel corso dei decenni una delle figure femminili più importanti del cinema contemporaneo. Tra i numerosi film celebri di Coppola, Lost in Translation è sicuramente uno dei più apprezzati e acclamati da critica e pubblico. Ma come nacque?

Con protagonisti Bill Murray e Scarlett Johansson, Lost in Translation esplora il mondo dell'amicizia e delle emozioni umane ad essa legate. Ambientato a Tokyo, il film racconta la storia di un uomo, Bob Harris (Murray) che vive una crisi di mezza età e incontra una giovane donna americana, Charlotte (Johansson) e la sua vita arriva ad una svolta. Tra i due personaggi c'è una meravigliosa alchimia e nasce una splendida e malinconica amicizia. Su Everyeye trovate un nostro approfondimento sui sentimenti a confronto nei film come Lost in Translation.



Intervistata dal Guardian, Sofia Coppola ha parlato di un sogno su Bill Murray:"Volevo cogliere come ci si sentiva ad andare a Tokyo e tutte le cose che avevo in mente quando avevo quasi vent'anni, le cose che stavo cercando di capire. Avevo anche un sogno ricorrente ad occhi aperti di incontrare Bill Murray al Park Hyatt" ha spiegato la regista.



"Dopo aver scritto il film ho iniziato a cercare di rintracciare Bill e convincerlo a venire in Giappone per girarlo. Sapevo che doveva essere lui ad interpretare Bob. Si è presentato, insieme ad una giovane Scarlett Johansson, che avevo visto da bambina, nel ruolo di Charlotte. Insieme al nostro direttore della fotografia Lance Acord, e insieme al resto della squadra abbiamo corso di notte a Tokyo per girarlo. [...] Temevo che la storia fosse indulgente ma sentivo che dovevo realizzarla e toglierla dalla testa".



Wes Anderson dovette garantire sulla serietà di Bill Murray perché tra la produzione e l'attore non c'era alcun accordo scritto.