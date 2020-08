Lost in Translation: Rashida Jones ha recitato la parte di Scarlett Johansson, ecco dove

La regia di Sofia Coppola potrà servirsi ancora una volta di Bill Murray per On the Rocks, nuovo film che vedrà la partecipazione di Rashida Jones. In realtà l'attrice aveva conosciuto Coppola proprio in relazione a Lost in Translation.

La pellicola con Murray e Scarlett Johansson viene considerata uno dei lavori migliori della regista che, quando la sceneggiatura era ancora ad uno stadio embrionale, decise di ideare un workshop per trarre ispirazione e poter modellare al meglio i personaggi grazie all'impiego di attori professionisti: tra questi anche Rashida Jones.

"Quando lavoravo su Lost in Translation, stavo studiando lo script in un corso di recitazione, e lei interpretò il ruolo che sarebbe poi andato a Scarlett Johansson. Mi ricordo la prima volta che abbiamo lavorato insieme, avevo stabilito una vera connessione con lei, e mi piaceva molto!".

Anche da parte di Jones sono giunte parole di lode: "Sofia ha il potere della delicatezza e dell'eleganza, e mi ha sempre stupito per questo sin dalla prima volta che ci siamo incontrate. Avevo un sacco di cose in comune con quel personaggio in quel periodo, ero in crisi per la mia identità e combattevo contro la solitudine all'interno di una relazione. È stata un'esperienza molto formativa".

Cosa ne pensate? Avrebbe potuto fare la sua figura al posto di Scarlett Johansson? In ogni caso potremo vederla all'opera con On the Rocks, che sarà una esclusiva blindata di Apple.