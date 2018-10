Lost Girls: Amy Ryan e Gabriel Byrne nel cast del film Netflix

Netflix ha annunciato i nomi che comporranno il cast di Lost Girls, adattamento cinematografico del romanzo crime non-fiction di Robert Kolker e in sviluppo ormai da parecchi anni.

Scritto da Michael Werwie (Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile), il film sarà diretto da Liz Garbus, nota per il suo lavoro nel documentario What Happened, Miss Simone?, sempre in partnership con Netflix e meritevole di una candidatura ai Premi Oscar.

Nel cast ci saranno quindi Amy Ryan (Beautiful Boy), Thomasin McKenzie (Leave No Trace), Gabriel Byrne (Hereditary), Oona Lawrence (The Beguiled), Lola Kirke (Mozart in the Jungle), Miriam Shor (The Americans), Reed Birney (The Blacklist), Kevin Corrigan (Results) e Dean Winters (Battle Creek).

A produrre la pellicola saranno Anne Carey della Archer Gray, Kevin McCormick della Langley Park Pictures, mentre lla stessa Garbus, Carrie Fix, Rory Koslow, Amy Nauiokas, e Vinay Singh saranno i produttori esecutivi.

Di recente abbiamo visto Byrne sia nell’horror campione d’incassi Hereditary, al fianco di Toni Collette, sia nella serie Maniac con protagonisti Emma Stone e Jonah Hill, sempre su Netflix; Amy Ryan è invece apparsa nel dramma Beautiful Boy, con Timothee Chalamet e Steve Carell presentato all’ultima Festa del Cinema di Roma.

Le riprese di Lost Girls sono iniziate lo scorso 15 ottobre a New York.

Sinossi: La storia segue Mari Gilbert e il suo tentativo di convincere le forze dell’ordine e della legge di cercare la figlia scomparsa; durante questo percorso verrà alla luce un’ondata di crimini irrisolti riguardanti principalmente giovani donne prostitute nell’area di South Shore, nei pressi di Long Island.