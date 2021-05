Lost City of D, Sandra Bullock e Channing Tatum nelle prime foto dal set

È grazie all'account Instagram di Channing Tatum che possiamo mostrarvi oggi una prima immagine dal set di Lost City of D, nuovo film attualmente in produzione che vede protagonista la star di Kingsman al fianco di Sandra Bullock, con cui è immortalato insieme nell'immagine.

Stando alla descrizione diffusa dal sito, la pellicola seguirà "una romanziera solitaria (Sandra Bullock) certa che niente poteva essere peggio che rimanere bloccata nel tour del suo libro con il suo modello da copertina (Channing Tatum), almeno fino a quando un tentativo di rapimento li trascina entrambi in una spericolata avventura nella giungla, dimostrando che la vita può essere ancora più strana e romantica di tutte le sue finzioni su carta."

Diretto da Adam e Aaron Nee su una sceneggiatura di Dana Fox, il film sarà prodotto dalla Bullock tramite la sua Fortis Films, in collaborazione con Liza Chasin della 3dot Productions e Seth Gordon della Exhibit A. Il cast include anche Patti Harrison e Da'Vine Joy Randolph (Dolemite is my name).



A vestire i panni del villain di Lost City of D troveremo invece Daniel Radcliffe, che già in passato aveva avuto modo di interpretare il ruolo di un cattivo più o meno a tutto tondo in Now You See Me 2. Fateci sapere cosa ne pensate del film e quanto lo state aspettando lasciando un commento in calce alla notizia.