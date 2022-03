Lost City primo al box office: Sandra Bullock Channing Tatum e Brad Pitt sfidano Batman

Il nuovo film con Sandra Bullock e Brad Pitt The Lost City, appena arrivato nelle sale statunitensi, ha debuttato per la Paramount al primo posto della classifica del box office nord americano, ponendo fine al regno di The Batman e della Warner Bros.

L'action romcom, che include nel cast anche Channing Tatum e Daniel Radcliffe, ha guadagnato $11,5 milioni da 4.253 sale nel primo giorno dell'apertura e ora gli analisti stimano che guadagnerà un totale di $30 milioni nel primo weekend: sebbene dovrà fare parecchia strada per rientrare del budget di produzione di circa $68-70 milioni di dollari, il film è diventato il terzo primo posto della Paramount Pictures nel 2022 finora, dopo i successi di Scream e Jackass Forever.

Per lo meno potrà fare affidamento sul voto B+ ricevuto dal pubblico su CinemaScore e dai più che positivi punteggi di Rotten Tomatoes tanto della critica (76%) quanto del pubblico (86%). Con la Sony che rilascerà un altro blockbuster 'maschile' la prossima settimana con Morbius e la Paramount che pubblicherà il suo primo film per famiglie dopo diversi mesi con Sonic the Hedgehog 2 dall'8 aprile, The Lost City potrebbe riuscire a sfruttare quel passaparola per trovare un corsia preferenziale nel pubblico femminile.

Nel frattempo come anticipato The Batman scivola per la prima volta al secondo posto, con numeri comunque molto buoni che stimano a $19 milioni di dollari gli incassi del suo quarto fine settimana. Al momento il totale nazionale del film è di $330 milioni di dollari, con oltre $600 milioni di dollari a livello globale. La scorsa settimana, The Batman è diventato solo il secondo film nell'ultimo anno a superare la soglia dei $300 milioni di dollari a livello domestico.

