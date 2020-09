C'era una volta a Los Angeles, quando Bruce Willis si rifiutò di girare una scena

Questa sera su Rai 4 andrà in onda il film action-comedy C'era una volta a Los Angeles con la coppia inedita composta da Bruce Willis e Jason Momoa. Nel cast sono presenti anche John Goodman e Thomas Middleditch. La pellicola uscì solo in pochissime sale cinematografiche e poi venne diffuso quasi immediatamente in video on demand.

Parliamo in sostanza di un B-movie in cui si ricalcano i classici stilemi dell'action venato da una patina di comicità che permea tutta la narrazione e fa sì che non ci si prende mai molto sul serio. Il film fu scritto, diretto e prodotto da Mark Cullen, in collaborazione con il fratello Robb.

Quello che in pochi sanno è che nella pellicola sarebbe dovuto apparire anche l'attore, musicista e presentatore radiofonico Ralph Garman, ma il suo personaggio venne tagliato dalla sceneggiatura dopo che la star del film, Bruce Willis, si rifiutò categoricamente di girare una scena insieme a lui. A rivelarlo stato lo stesso Garman nel corso del suo podcast Hollywood Babble-On. Inoltre, i Cullen offrirono a Garman un'altra parte, ma ancora una volta Willis si rifiutò di girare scene che lo vedessero insieme al presentatore e la cosa sfumò di nuovo. La notizia venne commentata anche da Kevin Smith, il quale condivise un'esperienza simile sempre sul comportamento di Willis sul set di Cop Out, di cui era il regista.

Dalle poche sale cinematografiche in cui uscì negli Stati Uniti e a livello internazionale, C'era una volta a Los Angeles riuscì a incassare solamente 735mila dollari, con la critica che stroncò pesantemente il film, con il punteggio Rotten Tomatoes che si assestò sul 21% e una media voto su 10 di 4.2.