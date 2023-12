Lory Del Santo punta Woody Allen: 'Con i 15 milioni del suo film avrei fatto meglio'

Speriamo vivamente che nessuno di voi abbia dimenticato The Lady, l'iconica web-serie di Lory Del Santo: nel caso in cui non vi abbiate mai dato uno sguardo correte subito a pentirvi e a rimediare in qualche modo! A dimenticarla non è stata comunque certo la sua autrice, che in queste ore ha tirato in ballo persino... Woody Allen!

Attualmente in sala con il suo ultimo film Un Colpo di Fortuna, Allen è stato chiamato in causa da Del Santo come esempio di regista al quale vengono concessi budget che per lei sarebbero fuori portata: l'idea è che, con i soldi a disposizione del regista di Manhattan, la nostra Lory sarebbe riuscita persino a migliorare la sua opera!

"È stata un’esperienza personale molto costruttiva realizzata senza fondi, dove come attori ho usato i miei amici e che mi ha insegnato molto. Creare e realizzare storie è molto difficile ma anche appagante. Volevo imparare e capire sul campo tutte le difficoltà che si devono affrontare in un set. Guardare e basta non dà la dimensione del progetto. Per imparare e migliorarsi bisogna mettersi alla prova. Avevo un sogno e l’ho realizzato. Il mio sogno era calarmi in tanti mestieri diversi e analizzarli. Dopo la prima volta si diventa più bravi perché si è fatta esperienza. Bisogna iniziare a fare per capire. [...] Se avessi avuto i 15 milioni di euro che è costato l’ultimo film di Woody Allen penso che sarei riuscita a fare meglio. Anche se non sempre i soldi fanno la differenza" sono state le sue parole. Avremo mai la prova di ciò? Staremo a vedere!