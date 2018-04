Loro: nuove immagini dal film di Paolo Sorrentino su Berlusconi

Universal Pictures International Italy ha diffuso in rete le nuove immagini ufficiali di Loro, il nuovo film diretto dal Premio Oscar Paolo Sorrentino (La grande bellezza, Youth).

Il film, come già annunciato, sarà diviso in due parti: Loro 1 verrà distribuito nelle sale dal 24 aprile prossimo mentre Loro 2 arriverà nelle sale il 10 maggio seguente. Recentemente ha fatto di certo discutere la notizia che la pellicola non sarà presente al 71° Festival di Cannes. Alla sceneggiatura troviamo anche Umberto Contarello. Su queste pagine potete visualizzare anche l’ultimo trailer ufficiale, con un Servillo/Berlusconi intento a cantare Malafemmena nella sua villa di Arcore.

Loro 1 e Loro 2 rinnovano la fruttuosa collaborazione tra Sorrentino e Servillo, che veste i difficili panni di Berlusconi grazie ancora alle sue doti camaleontiche, che già aveva mostrato ne Il Divo interpretando un'altra figura controversa come Giulio Andreotti. I due film racconteranno la vita dell'ex-premier e della sua ampissima corte.

Nel resto dell’ampissimo cast a disposizione del regista troviamo anche Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio, Kasia Smutniak, Euridice Axen, Fabrizio Bentivoglio, Roberto De Francesco, Dario Cantarelli, Anna Bonaiuto, Giovanni Esposito, Ugo Pagliai, Ricky Memphis, Lorenzo Gioielli, Alice Pagani, Caroline Tillette, Elena Cotta, Iaia Forte, Duccio Camerini, Yann Gael, Mattia Sbragia, Max Tortora, Milvia Marigliano, con l’amichevole partecipazione di Michela Cescon e Roberto Herlitzka.

Vi ricordiamo che dopo il dittico Loro, Sorrentino riprenderà il suo impegno televisivo alla regia di The New Pope, sequel di The Young Pope sempre co-prodotto da HBO, Sky e Canal +.