Purtroppo per loro, Frozen II smentisce una teoria popolare dei fan Disney

Fin dall'uscita di Frozen, nel 2013, molti fan hanno visto il film come un potenziale nesso tra diversi universi Disney. Non è sfuggita, ad esempio, la somiglianza tra due personaggi che camminano per le strade di Arendelle e Rapunzel e Flyyn Rider di Tangled (in italiano, appunto, Rapunzel - L'intreccio della torre).

Un'altra popolare teoria voleva invece che i genitori di Elsa e Anna in realtà non fossero morti quando la loro nave naufragò a sud di Arendelle, ma sarebbero approdati su un'isola deserta nel mezzo della giungla, dove avrebbero iniziato una nuova vita e messo al mondo il ragazzo che sarebbe poi diventato Tarzan.

Purtroppo per l'indole fantasiosa dei fan, però, guardando Frozen II apprendiamo che questa teoria non sta in piedi. A quanto pare, infatti, i genitori di Elsa e Anna mentivano quando dicevano di intraprendere un viaggio verso sud. Quando le due sorelle partono alla ricerca della misteriosa voce udita soltanto da Elsa, si dirigono verso nord e a un certo punto si imbattono nella nave dei genitori. Scoprono così che i due sono morti sulla nave, insieme, mentre cercavano la verità sulla Foresta Incantata e i poteri del ghiaccio ereditati da Elsa.

Questa scoperta, inutile sottolinearlo, esclude qualsiasi legame con la suggestiva teoria di Tarzan. Dovremo farcene una ragione, e magari iniziare a pensare a qualche altro possibile collegamento col vasto universo Disney.

In attesa dell'uscita nelle sale italiane, prevista per il 27 novembre, Frozen II ha incassato 127 milioni di dollati nel primo weekend nordamericano, e dovrebbe finire nella top ten degli incassi del 2019.