Lorena Forteza oggi: che fine ha fatto la bomba sexy de Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni

Stasera in tv torna in onda Il Ciclone, amatissima commedia diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni che introdusse all'Italia la bomba sex Lorena Forteza, modella e attrice colombiana.

La star, all'epoca delle riprese diciannovenne, oggi è ovviamente molto diversa da come il pubblico la ricorda: in un'intervista di qualche tempo fa Pieraccioni ammise che la giovane collega non resse il successo che la travolse, e aumentata notevolmente di taglia nel 2002 fu modella e testimonial di una casa di moda specializzata in abiti femminili di taglia extra-forte.

Nel 2004, come riporta la sua pagina Wikipedia, ha partecipato al programma televisivo italiano Bisturi! Nessuno è perfetto per rimediare ai problemi di linea che l'affliggevano da qualche anno con un programma di un'intensa attività fisica e una dieta adeguata. Nel 2005 è tornata occasionalmente nel mondo dello spettacolo partecipando al film tv Il mondo è meraviglioso, dove ha impersonato il ruolo di Elena Martinez. Fu lei stessa che, parlando col settimanale Spy, raccontò di essere stata schiacciata dal peso della popolarità e scelte coniugali poco felici.

“Ero una semplice modella di appena 19 anni, estroversa e aggressiva, ma ero ancora una ragazzina e non ero pronta a tutto quello. Ricordo troppa frenesia. Ero quasi stordita. Poi sono venuti i tempi bui. Quando il successo mi ha travolto. Ho sofferto molto, ma ora sto bene. Avevo avuto problemi con il mio ex marito, Damiano, e quando ci siamo separati nostro figlio Ruben è stato affidato a lui. Ero anche ingrassata, arrivando a pesare più di 70 chili. Non mi piacevo anche se, guardandomi ora, non ero così male come credevo”, ha aggiunto Lorena.

L’ex attrice ora sta meglio, e la stessa cosa fortunatamente si può dire circa il rapporto con il figlio: ha 22 anni e vive in Italia.

