Lords of Chaos: il trailer del film sulla storia del Black Metal norvegese

Noisey ha diffuso in rete il trailer ufficiale di Lords of Chaos, il nuovo progetto del regista Jonas Åkerlun che esplorerà la storia dell'ascesa del Black Metal in Norvegia. Potete trovare il trailer all'interno della notizia.

Il film racconta la storia vera del True Norwegian Black Metal e dei suoi praticanti più celebri - un gruppo di giovani con un talento per la pubblicità, bruciare le chiese e gli omicidi: MAYHEM. Scritto da Åkerlun insieme a Dennis Magnusson, il film è basato sull'omonimo libro non fiction uscito nel 1998 scritto da Michael Moynihan e Didrik Søderlind.

Nel cast del film troviamo Rory Culkin (Castle Rock, Signs), Emory Cohen (Brooklyn, War Machine), Sky Ferreira (American Woman, Baby Driver), Jack Kilmer (The Nice Guys, The Stanford Prison Experiment), e Valter Skarsgård (Black Lake, Arn).

Lord of Chaos debutterà nelle sale americane il prossimo 8 febbraio. Il film è una co-produzione di Vice Studios, 20th Century Fox, Scott Free Productions e Insurgent Media.

La prossima pellicola di Åkerlund, Polar, debutterà invece su Netflix la prossima settimana. Basato sulla graphic novel di Dark Horse il fine vede Mads Mikkelsen nei panni di Black Kaiser, un celebre ex assassino che si ritroverà di nuovo nel giro e dovrà vedersela con un esercito di giovani killer più veloci e spietati che non si fermeranno davanti a nulla pur di metterlo a tacere.