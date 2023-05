Lord of War, il sequel con Nicolas Cage avrà nel cast anche Bill Skarsgard

Quasi vent'anni dopo la sua uscita nelle sale, Lord of War avrà un sequel. Vendome Pictures riunirà lo sceneggiatore e regista Andrew Niccol e Nicolas Cage, con quest'ultimo che riprenderà il ruolo del trafficante d'armi Yuri Orlov.

Bill Skarsgard, che ha di recente interpretato il terrificante clown Pennywise nell'adattamento in due parti di IT e il ruolo del marchese in John Wick capitolo 4, interpreterà il figlio di Orlov.

Le riprese del sequel di Lord of War inizieranno a fine 2023, con FilmNation Entertainment che rappresenta i diritti di vendita internazionali e presenterà il film al Festival di Cannes.

Se ve la siete persa, ecco la nostra recensione di Lord of War.

Andrew Niccol ha dichiarato: "C'è molto di più da esplorare con questi personaggi. Non vedo l'ora di passare più tempo in compagnia dell'affascinante diavolo che è Yuri Orlov e di suo figlio, che si rivelerà all'altezza del padre".

Ricordiamo che Nicolas Cage uscirà in sala prossimamente con il suo nuovo film, qui infatti potete trovare il trailer di Renfield.

Lord of War è uscito nelle sale nell'ormai lontano 2005, dove ha ottenuto recensioni piuttosto contrastanti, insieme ad alcune decisamente più severe, ha incassato un totale di 72,6 milioni con un budget di 50 milioni.

Solo il tempo dirà se questo sequel riuscirà a migliorare il lavoro svolto in passato.