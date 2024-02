Lord of War 2, nuova aggiunta al cast del sequel con Nicolas Cage e Bill Skarsgard!

Ogni nuovo annuncio è un piccolo passo in avanti verso il sequel di Lord of War, tra film più amati di Nicolas Cage: dopo l'annuncio dell'ingresso di Bill Skarsgård nel cast di Lord of War 2, un altro nome si aggiunge al sequel.

Si tratta di Laura Harrier, che avete già conosciuto in Spider-Man: Homecoming come Liz: secondo Deadline, infatti, l'attrice affiancherà Bill Skarsgård e Nicolas Cage rivestendo un ruolo di grande importanza nel sequel del thriller del 2005 Lord of War, ma al momento i dettagli sono top secret.

Alla regia torna Andrew Niccol nel raccontare la storia di Yuri Orlov, interpretato ancora una volta da Cage, il trafficante d'armi più famoso al mondo fino a quando il figlio, che non sapeva di avere (Skarsgård), si pone come obiettivo quello di superare il padre. Il sequel, dunque, racconterà la rivalità tra padre e figlio sia negli affari che in amore: sarà forse proprio Harrier la donna contesa?

Ci toccherà aspettare un po' per scoprirlo: il cast sta ancora prendendo forma e ad oggi non è stata ancora fissata una data per l'inizio delle riprese. Nell'attesa potete rinfrescarvi la memoria sulle origini di Yuri Orlov e sulle sanguinarie abilità recuperando la nostra recensione di Lord of War.