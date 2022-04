Looper, Joseph Gordon-Levitt ricorda il complimento di Bruce Willis:'Fu molto gentile'

Joseph Gordon-Levitt ha ricordato un dolce aneddoto che condivide con Bruce Willis, con il quale recitò nel thriller fantascientifico Looper, di Rian Johnson. Partecipando a Scenes Selection di Vanity Fair, Gordon-Levitt ha riflettuto sul tempo trascorso insieme a Willis sul set del film, ricordando un momento in particolare.

Dopo la malattia di Bruce Willis e il suo ritiro dalle scene, Joseph Gordon-Levitt ha dichiarato:"Ebbi un momento di conferma [su Bruce Willis] durante una scena nel film in cui ci urlavamo addosso. Non so se Bruce l'abbia fatto apposta o involontariamente ma è stato il più grande complimento che potesse farmi. Fu subito dopo che dissero stop, lui si stava voltando verso l'obiettivo, non me l'ha nemmeno detto, l'ha detto a se stesso 'Sembra proprio me'. Mi sono semplicemente girato su me stesso e ho pensato 'Cazzo, sì'. Penso che, conoscendolo, fosse davvero il suo modo ultra generoso di farmi un complimento ma è stato molto dolce nel farlo in quel modo".



In Looper, Gordon-Levitt recita nel ruolo di Joe, un killer nell'anno 2044, che lavora per il crimine di Kansas City ed è incaricato di eliminare le persone inviate indietro nel tempo dal futuro. Le complicazioni per Joe arrivano quando la versione precedente di se stesso viene rimandata indietro e scappa, ponendolo in una condizione difficile: deve ritrovare il se stesso del futuro prima che la mafia possa raggiungerli e ucciderli entrambi.

Nel cast del film anche Emily Blunt, Jeff Daniels, Paul Dano e Piper Perabo.



Sul nostro sito trovate la recensione di Looper, uno dei film di maggior successo nella carriera di Johnson e capace d'incassare oltre 176 milioni di dollari al box-office a fronte di un budget di 30 milioni.