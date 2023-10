Looney Tunes per la prima volta al cinema in un film di sola animazione! La prima immagine

Porky Pig e Daffy Duck, una delle coppie più apprezzate della banda dei Looney Tunes sono pronti a tornare sul grande schermo nel nuovo film d'animazione dal titolo The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie. Si tratta del primo lungometraggio al cinema con i Looney Tunes interamente realizzato con l'animazione.

GFM Animation inizierà nei prossimi giorni a mostrare alcune clip ma nel frattempo ha condiviso la prima immagine. Diretto da Pete Browngardt, il film racconta le vicende di Porky Pig e Daffy Duck nei panni di due improbabili eroi e dell'unica speranza della Terra di fronte alla minaccia di un'invasione aliena.



Porky Pig e Daffy Duck sono impegnati in avventure esilaranti nel tentativo di salvare il mondo, mostrando tutte le gag più conosciute che hanno contribuito a rendere famosi in tutto il mondo i Looney Tunes. Nel 2020 i Looney Tunes sconfissero anche Game of Thrones su HBO Max, con il record di visualizzazioni.



Sam Register, presidente di Warner Bros. Animation e Cartoon Network Studios ha dichiarato:"I nostri artisti hanno creato un incredibile film sui Looney Tunes, che segue la tradizione cinematografica di quando il pubblico si innamorò per la prima volta di questi personaggi. GFM Animation è il partner perfetto per aiutarci a riportare Porky e Daffy al posto che meritano sul grande schermo".



Il film è attualmente in produzione e dovrebbe essere pronto per il secondo trimestre del 2024. A maggio è stato annunciato anche un live action dedicato a Bugs Bunny, il leader dei Looney Tunes.