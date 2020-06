Looney Tunes batte Game of Thrones: è record di visualizzazioni su HBO Max

Se pensavate che nessuno potesse battere la potenza del Dracarys di Daenerys Targaryen ci dispiace dirvelo, ma vi sbagliavate di grosso: infatti a poco più di una settimana dal lancio di HBO Max la serie più vista è il reboot dei Looney Tunes. È il caso di dirlo: "Che succede amico?"

HBO è da sempre sinonimo di qualità e tra le sue serie più famose non possiamo non ricordare Game of Thrones, Sex and The City, The Girls ed anche il più recente Watchmen, ma stavolta la vetta è stata raggiunta da chi, forse, meno ci aspettavamo di vedere con un diadema sul capo...Il ché è davvero ironico se pensiamo che in numerosi episodi Bugs Bunny indossa corone e gioielli di ogni genere!

I Looney Tunes hanno infatti sbaragliato la concorrenza seriale e cinematografica diventando il primo contenuto di HBO Max per numero di visualizzazioni e, sebbene sia possibile che lo stop ai lavori di molte produzioni abbia eliminato la "concorrenza", è anche vero che i personaggi animati della Warner Bros. sono un vero cult negli Stati Uniti e che tutti attendevano con ansia il loro ritorno sul piccolo schermo.

Il successo è stato tale che l'unica serie a superarla per numero di schermi e rapidità di accesso è The Mandalorian della concorrente Disney+: niente male per dei vecchietti di 90 anni!



