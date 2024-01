Looney Tunes, arrivano gli alieni nel poster del primo film completamente animato!

L'ultima volta dei Looney Tunes sul grande schermo non è stata un'esperienza di quelle indimenticabili: Space Jam: New Legends non è riuscito a convincere fan e critica, ma i nostri eroi sono pronti a riprovarci con un film che segnerà un evento storico per la loro carriera, perché per la prima volta non prevederà personaggi in carne ed ossa.

Il nuovo film dei Looney Tunes s'intitolerà The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes e vedrà per la prima volta Duffy Duck e soci prender parte a un film interamente animato, senza la partecipazioni delle co-star umane che hanno caratterizzate le scorse esperienze dei nostri amici in sala, da Michael Jordan e LeBron James, passando per Brendan Fraser, Jenna Elfman e Steve Martin.

Annunciato lo scorso ottobre, questo The Day the Earth Blew Up non ha ancora una data d'uscita, ma dovrebbe comunque arrivare in sala nel corso di quest'anno: mentre i dettagli relativi alla trama sono ancora sotto chiave, un primo poster ci permette comunque di farci un'idea di ciò che vedremo, mostrandoci Duffy Duck e Porky Pig alle prese nientemeno che con un'invasione aliena (non che non ci siano già abituati, come Space Jam insegna). Cosa ne dite? Siete speranzosi sulla riuscita di questo nuovo progetto? Diteci la vostra nei commenti!