Looney Tunes, gli appuntamenti da non perdere su Boomerang in attesa di Space Jam 2

Per celebrare l'attesissima uscita del film Space Jam: New Legends, andrà in onda su Boomerang (una programmazione speciale interamente dedicata ai Looney Tunes, amatissimi personaggi Warner Bros. che saranno i co-protagonisti del film con LeBron James.

Il film, diretto dal regista Malcom D. Lee, arriverà nelle sale italiane dal 23 settembre prossimo, ed è un sequel del film cult Space Jam, con protagonista il grande Michael Jordan: nell'attesa, i fan potranno fino all’8 ottobre, dalle 19.20, tutti i giorni potranno godersi tanti spassosi episodi tratti dalle serie animata che hanno fatto la storia della tv: dalle serie più classiche a The Looney Tunes Show, Baby Looney Tunes, New Looney Tunes e la nuovissima Looney Tunes Cartoons.

Saranno molte le avventure da vivere – o rivivere - in compagnia dell’esilarante, eroico e mascalzone Bugs Bunny con al suo fianco gli immancabili Taz, Yosemite Sam, il bandito ricercato per antonomasia, sempre in cerca di una banca da derubare e vittima preferita per gli scherzi di Bugs; il maiale Pallino, Willy il Coyote e Beep Beep, Duffy Duck, Marvin Il Marziano e ancora l’amatissimo uccellino Titti, il suo acerrimo rivale Silvestro e Speedy- Gonzales. Ogni sera, inoltre, non mancherà l'appuntamento cinematografico con un film che vedrà coinvolti i mitici personaggi in storie e gag imperdibili: da Bugs Bunny Show a Tiny Toon Adventure: Galleria di Mostri, da Tiny Toon Adventure: Viva le vacanze! a ancora Titti turista tuttofare, da Le 1001 favole di Bugs Bunny a Duffy Duck e l’Isola fantastica e Duffy Duck Acchiappafantasmi.

