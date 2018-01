Looking Glass: Nicolas Cage nel trailer ufficiale e nel poster del film

Momentum Pictures ha diffuso in streaming trailer ufficiale di, thriller diretto da Tim Hunter (Riverdale, Hannibal) con protagonista

Nel cast del film, un thriller “psicosessuale”, ci sono anche Robin Tunney e Marc Blucas. Si tratta di un ritorno alla regia di un lungometraggio per Hunter dopo anni passati nel mondo della televisione; ha diretto episodi per Hannibal, Riverdale, American Horror Story, Pretty Little Liars e perfino della serie originale di Twin Peaks (1990-1991).

La pellicola segue la storia di una coppia (Cage e Tunney) che cerca di avere un nuovo inizio acquistando un vecchio motel nel deserto. Ben presto però Rey (Cage) si ritroverà a dover salvare la moglie e se stesso da un raccapricciante segreto legato all’edificio appena acquistato.

Dopo averlo visto in Cane mangia cane di Paul Schrader e in Snowden di Olvier Stone, rivedremo Nicolas Cage completamente fuori di testa in Mom and Dad, horror comedy di Brian Talyor, che aveva già diretto Cage in Ghost Rider: Spirit of Vengeance. Il film è uscito nelle sale americane lo scorso weekend ed è stato generalmente apprezzato dalla critica; aspettiamo quindi l'annuncio di una data per l'Italia.

Il film approderà nelle sale americane dal 16 febbraio. Di seguito potete visualizzare anche il poster ufficiale di Looking Glass.