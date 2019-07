Il look di Harley Quinn nel primo concept art di Birds of Prey

I fan stanno ancora aspettando il primo trailer ufficiale di Birds of Prey ma recentemente è stata pubblicata un'anteprima interessante su ciò che potremmo vedere nel film. Il concept artist Greg Hopwood ha pubblicato l'immagine di un concept art che mette in risalto l'outfit di Harley Quinn sfoggiato nel primo teaser del film.

I fan hanno già fatto conoscenza con alcuni dei costumi di Birds of Prey e l'approccio del film verso i personaggi femminili che si vedranno nell'opera della DC di Cathy Yan.

"Questo è quello che succede quando hai una regista, produttrice e autrice" ha affermato la costumista Erin Benach, in risposta al quesito per cui i vestiti non sono una 'fantasia maschile' come il costume di Harley Quinn in Suicide Squad.



Il look dei personaggi è molto più fashion:"Margot ha una straordinaria capacità di concentrarsi su quello che sta accadendo in quel determinato momento. E quando ha bisogno di cambiare, può farlo perfettamente. Ha una mente imprenditoriale" ha proseguito Benach.

Birds of Prey seguirà la storia del team che vede Harley Quinn, Black Canary, Huntress e Renee Montoya che si uniscono per salvare una giovane ragazza di nome Cassandra Cain da uno dei più potenti e loschi criminali di Gotham City, Black Mask.

Il film sarà diretto da Cathy Yan, con la sceneggiatura scritta da Christina Hodson:"Harley ha bisogno d'interagire con le persone, ha bisogno di amici. Deve stare con altre persone, dovrebbe essere in una gang di ragazze".

Per quanto riguarda il cast sappiamo che Dana Lee sarà il nonno di Harley Quinn mentre le prime voci sul film tendono ad elogiare Margot Robbie per la sua performance.