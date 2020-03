Gal Gadot è Diana contro due criminali nella nuova immagine di Wonder Woman 1984

È grazie al nuovo numero di Total Films che possiamo mostrarvi una nuova immagine ufficiale dedicata all'attesissimo Wonder Woman 1984 scritto e diretto da Patty Jenkins, secondo capitolo del franchise incentrato sulla storia di Diana di Themyscira interpretata sul grande schermo dalla splendida Gal Gadot.

Nell'immagine che potete vedere in calce, Diana è alle prese con due criminali nel suo nuovo look, in realtà già visto in parte nel primo trailer ufficiale. Non sembra molto provata dalla missione, che dovrebbe essere quella di sventare un attacco terroristico all'interno di un centro commerciale americano.



Vi ricordiamo che Wonder Woman 1984 uscirà in tutte le sale cinematografiche americane partire dal 5 giugno 2020, in Italia il giorno prima. Il film sarà ambientato, come anticipata il titolo, nel bel mezzo degli anni '80 e sarà un sequel diretto di Wonder Woman, cinecomic DC uscito nel 2017 e in grado di incassare $822 milioni di dollari al botteghino mondiale. Secondo quanto riportato, l'opera non terrà conto degli eventi di Batman v Superman, e probabilmente neanche di quelli di Justice League.

Nel film, che segnerà anche il ritorno di Chris Pine nei panni di Steve Trevor, ci sarà anche il personaggio di Barbara Ann Minerva, impersonata dall'attrice Kristen Wiig e destinata a trasformarsi nella temibile Cheetha.