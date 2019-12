Il look di Billie Lourd in Star Wars: L'ascesa di Skywalker è un omaggio a Leia. Foto

Appena quattro giorni ci separano ormai dall'arrivo nelle sale dell'attesissimo Star Wars: L'ascesa di Skywalker, che come sappiamo porterà a conclusione l'epopea fantascientifica della Famiglia Skywalker, e con una release imminente si continua comunque a parlare delle tante curiosità che arricchiscono il progetto.

Ultima in ordine temporale è un'immagine che rivela come il look scelto da Billie Lourd e dai costumisti del film di J.J. Abrams per la Tenente Connix della Ribellione sia in realtà un piccolo e celato omaggio dedicato alla compianta Carrie Fisher, madre dell'attrice e interprete del Generale Leia, che comparirà ne L'ascesa di Skywalker grazie a del girato dei due film precedenti riutilizzato in contesto.



Come è infatti possibile vedere nell'immagine in calce alla notizia, la pettinatura di Connix è identica a quella di Leia in Star Wars: Il ritorno dello Jedi, anche quello come il film di J.J. Abrams capitolo conclusivo della trilogia d'appartenenza. Non è dunque un caso la scelta ma un discorso mirato a ricordare la mitica attrice scomparsa e a dare visivamente un senso di conclusione e connessione con l'intera saga.



Star Wars: L'ascesa di Skywalker vede nel cast anche Daisy Ridley, Adam Driver e John Boyega, per un'uscita prevista nelle sale il prossimo 18 dicembre.



Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo al nostro speciale dedicato alla conclusione della saga di Star Wars e all'intervista con Chewbecca.