Look at Me: primo trailer per il cortometraggio con Javier Bardem e Chris Rock

Deadline ha diffuso in esclusiva il primo teaser trailer ufficiale di Look at Me, cortometraggio diretto da Sally Potter con protagonista la coppia inedita composta dal Premio Oscar Javier Bardem e da Chris Rock, che recentemente ha rifiutato l'offerta di presentare gli Oscar 2023. La pellicola sarà presentata fuori concorso alla Mostra di Venezia.

Rock e Bardem interpretano un organizzatore di gala e un batterista. Le tensioni tra i due uomini si fanno più allarmanti prima di un'esibizione di quest'ultimo al gala, che sfoga violentemente il suo stress represso.

Girata tre anni fa, l'opera ha assunto una nuova risonanza dopo che Rock ha ricevuto il famigerato schiaffo da Will Smith mentre conduceva la cerimonia degli Oscar 2022 a marzo. Ieri, Rock ha confermato di aver rifiutato l'offerta dell'AMPAS (l'Academy) di condurre la cerimonia del 2023.

L'opera di 16 minuti, che vede anche la partecipazione del ballerino americano di tip tap Savion Glover, era stata originariamente concepita come un racconto da inserire nel film della Potter del 2020, The Roads Not Taken, con Bardem nel ruolo di uno scrittore nelle prime fasi della demenza. Prodotto da Christopher Sheppard della Adventure Pictures, è stato girato in cinque giorni a New York e Londra nel 2019.

"Quando sono entrata in sala di montaggio, ho visto quanto siano dinamici questi titani del mondo dello spettacolo insieme, il loro rapporto volatile e incendiario sullo schermo compensato dai ritmi del brillante ballerino di tip tap Savion Glover", ha spiegato Potter.

"Il destino della storia era chiaro: non aveva nulla a che fare con l'altro progetto. Doveva diventare un cortometraggio, un ritratto in rapida successione di conflitti e amore. Il risultato è Look At Me".