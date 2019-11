Un look alternativo per Thanos rivelato in alcune immagini su Instagram

Il Thanos interpretato da Josh Brolin in Infinity War e Avengers: Endgame è adorato dai fan e dalla critica, eppure il suo aspetto poteva essere molto diverso. Alcune immagini pubblicate su Instagram, infatti, mostrano come doveva apparire il personaggio, interpretato allora da Damon Poitier, nel primo Avengers (2012).

Nelle fasi di sviluppo del film, come evidenziato dalle immagini pubblicate da Ironhead Studio, l'iconico villain del Marvel Cinematic Universe era stato pensato più simile a quanto appare nei fumetti. Una delle foto infatti lo raffiugura con gli occhi rossi, come è stato a volte, disegnato, mentre in altre i sui suoi occhi sono di un blu brillante. Anche il suo elmo, estremamente dettagliato in computer grafica, sembra più vicino al suo corrispettivo cartaceo.

A giudicare dai commenti, a molti fan questa versione di Thanos, protagonista anche di una scena tagliata in Avengers: Endgame, piace anche più di quella poi apparsa negli ultimi due capitoli della saga dei Vendicatori.

"Preferisco questo look sinceramente" ha scritto infatti @zim.job.

"Ora, QUESTO è Thanos!" commenta @batmanofsanantonio.

"Vorrei davvero che avessero mantenuto questo Thanos piuttosto che quello che abbiamo visto nei film" si lamenta @batboy_customs.

Intanto i fratelli Anthony e Joe Russo, registi degli ultimi due capitoli degli Avengers, hanno finalmente commentato le parole di Martin Scorsese, intervenendo in un dibattito che va avanti ormai da settimane e che li aveva visti finora assenti, dopo che il regista di Taxi Driver e The Irishman aveva definito i film Marvel più simili a un parco a tema che al cinema.