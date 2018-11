Lontano da qui: Maggie Gyllenhaal nel trailer del film di Sara Colangelo

E' arrivato il primo trailer italiano di Lontano da qui, film scritto e diretto da Sara Colangelo che vede come protagonisti Maggie Gyllenhaal e il giovane Parker Sevak. Potete trovare il trailer all'interno della notizia.

Questa la sinossi ufficiale: "Lisa è una maestra d’asilo di Staten Island che frequenta un corso di poesia, sua grande passione, che a poco a poco la sta allontanando dal marito e dai figli. Un giorno Lisa rimane incantata dal talento innato di un suo giovane allievo di 5 anni, Jimmy, capace di comporre con incredibile disinvoltura le poesie che lei ha sempre sognato di scrivere. Lisa decide così di coltivare il talento del bambino, trascurato dalla famiglia, e di proteggerlo dall’indifferenza della società, spingendosi però oltre i limiti della sua professione."

Nel cast della pellicola troviamo anche Il cast del film comprende anche Anna Baryshnikov (Manchester by the Sea), Rosa Salazar (Alita: Battle Angel), Michael Chernus (Orange is the New Black), e il vincitore del Golden Globe Gael García Bernal (Mozart in the Jungle)

Presentato allo scorso Sundance Film Festival, dove Sara Colangelo ha ricevuto il premio come miglior regia, Lontano da qui debutterà nelle sale italiane il 22 novembre. Cosa ne pensate di questo trailer? Fatecelo sapere nei commenti!