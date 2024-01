Longlegs, il teaser del nuovo film horror di Nicolas Cage vi toglierà il sonno

È stato pubblicato il primo teaser di Longlegs, thriller horror con la presenza di Nicolas Cage e scritto e diretto da Oz Perkins. L’inquietante e riuscitissima clip promozionale ci prepara all’indagine della protagonista, un’agente dell’FBI pronta risolvere una serie di omicidi seriali in un’ambientazione oscura, misteriosa e terrificante.

Dopo aver anticipato la produzione di Longlegs, torniamo, dopo mesi di silenzio, a parlare del trhriller horror con il protagonista di Con Air per condividere il primo teaser del nuovo lavoro del filmmaker di Gretel e Hansel.

Il video, pubblicato dalla casa di distribuzione Neon sul proprio profilo Twitter, presenta un’atmosfera tetra condita da sprazzi improvvisi di simboli che compaiono sullo schermo e da suoni stridenti su un’inquadratura fissa su quello che accade in una stanza: mentre uno dei due uomini protagonisti della scena, continua a camminare nervoso e a guardare verso l’obiettivo, l’altro lo attacca improvvisamente con un’ascia. La clip si chiude con la presentazione di una donna che fissa un muro ricoperto dai simboli comparsi in precedenza.

Se la didascalia del post recita: “La stavamo aspettando”, la sinossi ci ricorda che la storia seguirà l'indagine di una detective alle prese con una serie di omicidi che sembrerebbero essere legati al mondo dell'occulto.

Perkins può vantare un ottimo background nel cinema di genere, avendo lavorato a tantissime produzioni cinematografiche e televisive tanto come interprete che come regista o sceneggiatore.

In attesa di poter vedere un full trailer del film, vi lasciamo al teaser di Longlegs e alla nostra recensione di Gretel e Hansel, ultimo lungometraggio di Oz Perkins come regista.