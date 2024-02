Longlegs: non siete psicologicamente pronti per il trailer dell'horror con Nicolas Cage

L'inquietante nuovo horror Longlegs, diretto dal regista Osgood 'Oz' Perkins e interpretato da Nicolas Cage e da Maika Monroe, è tornato a mostrarsi in queste ore con un disturbante trailer ufficiale.

La storia del film segue l'agente dell'FBI Lee Harker (Maika Monroe), che viene assegnata ad un caso irrisolto di un serial killer che però prende una piega inaspettata quando vengono svelate nuove prove che guidano verso una setta devota al regno dell'occulto. Inoltre, Harker scoprirà un legame personale con l'assassino e dovrà fermarlo prima che colpisca ancora. La storia originale è frutto dalla fantasia del regista/sceneggiatore Oz Perkins e vedrà protagonisti Nicolas Cage, Alicia Witt e Maika Monroe.

Finora la produzione da horror puro di Oz Perkins ha incluso i film The Blackcoat’s Daughter (2015), I Am the Pretty Thing That Lives in the House (2016) e Greta and Hansel (2020). Il regista, figlio di Anthony Perkins, è apparso anche nella miniserie documentaria di Shudder “Queer for Fear: The History of Queer Horror”, dove ha discusso del ruolo di suo padre in Psycho di Alfred Hitchcock. Nel frattempo, la star di Longlegs Maika Monroe tornerà in They Follow, attesissimo secondo capitolo del capolavoro It follows di David Robert Mitchell, diventano nel 2014 un instant cult del genere horror. Recentemente i fan l'hanno rivista nell'acclamato thriller horror Watcher del 2022, diretto da Chloe Okuno.

Per altri contenuti recuperate il primo teaser trailer di Longlegs.