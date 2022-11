Longlegs, Nicolas Cage star del nuovo horror dei produttori di La La Land e Joker

Il premio Oscar Nicolas Cage sta per tornare al genere horror con il film Longlegs, definito soprattutto 'thriller psicologico' da Deadline. Cage lavorerà al progetto non solo in qualità di attore protagonista ma anche nelle vesti di produttore con la Saturn Films. Al momento non si conoscono i dettagli della trama del film.

Il genere horror non è certamente nuovo per Cage, tanto che l'ultima incursione è stata un successo: si tratta del film Mandy, diretto da Panos Cosmatos. Nel 2022 il film in cui Nicolas Cage interpreta Nicolas Cage ha debuttato con il 100% su Rotten Tomatoes.



Tra le ultime apparizioni sul grande schermo di Cage spicca Butcher's Crossing, presentato in anteprima al Toronto International Film Festival mentre è attesissimo dai suoi fan Renfield, nel quale interpreterà il famigerato Conte Dracula.

Longlegs è scritto e diretto da Osgood Perkins, un'altra figura molto esperta del genere horror grazie anche alla collaborazione con Jordan Peele.



Insieme a Nicolas Cage si uniranno altri grandi veterani dell'horror come Dan Kagan, Brian Kavanaugh-Jones e Chris Ferguson.

Il film sarà finanziato dai produttori di La La Land e Joker, con le riprese che inizieranno nel 2023.



Qualche mese fa Nicolas Cage difese il suo film più brutto: scoprite di quale titoli si tratta. Nicolas Cage in questi anni ha confermato di essere uno degli attori maggiormente prolifici del panorama cinematografico hollywoodiano.