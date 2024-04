Longlegs: nuovo bizzarro trailer per l'attesissimo horror con Nicolas Cage

NEON Films è nota per produrre horror non convenzionali e per costruire delle campagne di marketing particolarmente efficaci: il nuovo trailer di Longlegs conferma tali intenti, avvolgendo la pellicola di prossima uscita con un ulteriore alone di mistero.

Mistero che, quantomeno, non riguarda i membri principali del cast: Nicolas Cage sarà protagonista di Longlegs, al fianco di Maika Monroe. La sinossi ufficiale del film recita infatti: "L'agente dell'FBI Lee Harker (Maika Monroe) è una nuova recluta di talento cui viene assegnato il caso irrisolto legato ad uno sfuggente serial killer (Nicolas Cage). Mentre il caso prende svolte complesse, portando alla luce prove che hanno a che fare con il mondo dell'occulto, Harker scopre una connessione personale con lo spietato serial killer ed è costretta a lottare contro il tempo per fermarlo prima che reclami la vita di un'altra famiglia innocente".

Il filmato promozionale (dal titolo Sweet: Part Two) non aggiunge niente di nuovo a quanto già noto, se non delle suggestioni: un'atmosfera sospesa e decisamente inquietante avvolge le immagini frammentarie, con una voce fuori campo che domanda "dici ancora le tue preghiere?". NEON Films continua così a seguire la linea inaugurata dal primo trailer ufficiale di Longlegs, distribuito un paio di mesi fa. Resta da scoprire se a questa campagna promozionale corrisponderà un'opera veramente spaventosa, ma ci sarà ancora un po' da attendere. Infatti, Longlegs arriverà nei cinema statunitensi il 12 luglio 2024, mentre ancora non è stata resa nota la data di uscita italiana del film. L'opera è scritta e diretta da Osgood Perkins.

Su Paprika, Sognando un Sogno, 4K Steelbook, BD 4K e BD HD è uno dei più venduti di oggi.