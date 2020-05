Lone Survivor, quando la realtà supera la finzione: 5 curiosità sul film con Mark Wahlberg

In occasione del ritorno in TV di Lone Survivor, il film diretto da Peter Berg che vede Mark Wahlberg nei panni i Marcus Luttrell, ex Navy SEAL e unico sopravvissuto dell'Operazione Red Wings, abbiamo raccolto per voi una serie di curiosità sul dietro le quinte della pellicola.

Lone Survivor racconta l'incredibile storia di quattro Navy SEAL in missione segreta per neutralizzare una cellula terroristica che cadono in un'imboscata del nemico sulle montagne dell'Afghanistan. Di fronte ad una decisione morale impossibile, il piccolo gruppo è isolato e circondato da una forza superiore di talebani pronti per la guerra. Quando si confronteranno con impensabili probabilità di sopravvivenza, i quattro uomini troveranno riserve di forza e resistenza che li terranno in lotta fino alla fine.

Come sempre, potete trovare tutti i retroscena più interessanti qui sotto:

Lo scontro a fuoco di Marcus Luttrell e i suoi compagni in realtà durò molto più a lungo di quello del film : lo scontro andò infatti avanti per ben 5 giorni, due in più rispetto ai 3 giorni mostrati nella pellicola.

: lo scontro andò infatti avanti per ben 5 giorni, due in più rispetto ai 3 giorni mostrati nella pellicola. La produzione ingaggiò diversi veterani di guerra per svolgere ruoli extra o anche parti recitate, tra cui anche lo stesso Marcus Luttrell, apparso nella scena della colazione e durante il briefing sulla missione.

per svolgere ruoli extra o anche parti recitate, tra cui anche lo stesso Marcus Luttrell, apparso nella scena della colazione e durante il briefing sulla missione. Decisi a realizzare il film, per mantenere il budget intorno ai 40 milioni di dollari Mark Wahlberg, Taylor Kitsch e Peter Berg accettarono un'ingente riduzione della paga : nello specifico, il regista ricevette il minimo salariale imposto dalla Directors Guild (17 mila dollari a settimana).

: nello specifico, il regista ricevette il minimo salariale imposto dalla Directors Guild (17 mila dollari a settimana). Mark Wahlberg ha rivelato che durante il loro primo incontro il vero Marcus Luttrell era molto diffidente nei suoi confronti, tanto da non guardarlo neanche negli occhi. Tuttavia, dopo qualche settimana l'attore riuscì ad ottenere la fiducia del militare.

Lone Survivor è il film di cui Mark Wahlberg va più fiero, ma anche quello che gli ha causato più problemi durante le riprese tra dolori fisici, tre ernie del disco, una spalla slogata e una nocca rotta. Tutt via, vista la presenza di Marcus Luttrell e altri membri della Marina sul set, l'attore non si è mai lamentato.

Il film andrà in onda su Mediaset 20 questa sera alle ore 21.05.