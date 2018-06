London Fields: finalmente il trailer del film scandalo con Amber Heard e Johnny Depp!

Pochi minuti fa Lionsgate ha diffuso attraverso Vulture il primo trailer del controverso film di Matthew Cullen London Fields, con Amber Heard e Johnny Depp.

Sparito dai radar cinematografici di fan e addetti ai lavori dopo il Toronto Film Festival del 2015, London Fields ha fatto parlare di se soprattutto per le numerosissime polemiche scaturite dopo la separazione fra Amber Heard e l'ormai ex marito Johnny Depp, accusato di violenza domestica.

A cineprese spente, in questo film è accaduto di tutto: mentre il regista accusava la casa di produzione di aver inserito materiale non approvato da lui all'interno del montaggio finale, i produttori citavano l'attrice protagonista per danni, facendole causa per $10 milioni e incolpandola di essersi rifiutata di girare alcune sequenze di nudo precedentemente pattuite nel contratto originale. A sua volta la Heard replicò nel 2017 portando in tribunale i produttori, rei di aver incollato digitalmente il viso dell'attrice al corpo nudo di una stunt così da far apparire il personaggio della Heard in scene a dir poco "hot" cui l'attrice non aveva preso parte, violando una clausola del contratto.

Adesso, incredibilmente, a ben 4 anni dalla fine delle riprese, spunta il primo trailer. Addirittura c'è una data di uscita, fissata per questo agosto: a quanto pare si tratterebbe di un nuovo montaggio, diverso da quello mostrato al Toronto Film Festival del 2015, descritto come "più corto" ed evidentemente privo delle scene di nudo incriminate.

London Fields è basato sull'omonimo romanzo del 1989 scritto da Martin Amis. Il film racconta la storia di Nicola Six, una splendida e letale femme fatale che si fa complice di un omicidio nel sottobosco criminale di una Londra noir popolata da truffatori, bari, criminali e ricchi esponenti dell'alta borghesia.

Nel cast all-star compariranno anche Billy Bob Thornton, Jim Sturgess, Theo James, Cara Delevingne e Jaimie Alexander. In calce trovate anche lo splendido poster ufficiale del film.