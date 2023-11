Loki tornerà nel MCU? Tom Hiddleston: 'Ho già detto addio due volte in passato, quindi...'

Tutte le strade portano ad Avengers: Secret Wars? Nel corso di una recente intervista promozionale, l'attore interprete di Loki Tom Hiddleston si è detto restio a dare l'addio definitivo al famoso personaggio Marvel.

Durante una recente apparizione al Tonight Show di Jimmy Fallon, infatti, Tom Hiddleston ha commentato il finale della seconda stagione di Loki come una "conclusione" non solo delle prime due stagioni della serie, ma del suo "viaggio" di 14 anni nel MCU. Queste parole chiaramente hanno alimentato la speculazione secondo cui l'attore è pronto a dire addio a Loki e al Marvel Cinematic Universe, ma dopotutto potrebbe non essere così.

Nel corso di una nuova intervista con Brandon Davis di ComicBook, infatti, Tom Hiddleston ha lasciato intendere che il suo tempo come Loki non è ancora terminato, dato che la storia insegna che ogni volta che è stato pronto a dire addio al personaggio successivamente è tornato per interpretarlo ancora. "Sarò completamente onesto con te, Brandon: almeno due volte nel corso della mia vita ho già detto addio a Loki", ha spiegato Hiddleston. "In entrambe quelle occasioni scrissi personalmente a Kevin Feige, Louis de Esposito e Victoria Alonso e dissi: 'Grazie mille. È stato il ruolo più importante della mia carriera. Grazie di tutto', e loro mi hanno risposto dicendo: 'Vieni a trovarci quando vuoi'. É così che funziona, farai sempre parte della famiglia. Quindi penso che non sarebbe saggio parlare di conclusione definitiva per Loki."

Chiaramente i pensieri vanno ad Avengers: Secret Wars, maxi crossover e finale previsto della Saga del Multiverso nel quale senza dubbio i protagonisti potranno beneficiare del nuovo ruolo di Loki. Nel frattempo, nuovi marchi di copyright in possesso dei Marvel Studios potrebbero aver svelato nuovi film del MCU in arrivo.