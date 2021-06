Loki tornerà inThor: Love and Thunder? La risposta di Tom Hiddleston!

Quel poco di confusione che regna intorno alla timeline di Avengers: Endgame ha generato nei fan il dubbio che in Thor: Love and Thunder possa apparire anche Loki, nonostante quanto visto in Avengers: Infinity War. A fare chiarezza sulla presenza o meno del personaggio, prossimo ad essere protagonista nella nuova serie su Disney+ è Tom Hiddleston.

La star Marvel ha spiegato:"Abbiamo sempre considerato i film di Thor come una saga familiare ma la contrapposizione tra lui e Loki, la loro dualità e il loro antagonismo è una specie di capitolo che per ora dovrebbe rimanere chiuso. Abbiamo esplorato tutto ciò che potevamo per quanto riguarda questi due fratelli" ha dichiarato l'attore, di fatto confermando la sua assenza nel film.



D'altronde il film vede al centro della trama soprattutto il personaggio interpretato da Natalie Portman, Jane Foster, affiancato da Chris Hemsworth che torna nei panni di Thor.

Si tratta del quarto film su Thor e alla regia ci sarà ancora Taika Waititi, che in passato ha diretto Thor: Ragnarok.

Il regista ha dichiarato che Thor: Love and Thunder sarà più divertente di Thor: Ragnarok, incuriosendo ulteriormente i fan Marvel e in particolare chi si è appassionato alle avventure del Dio del Tuono.



Il set del film è cominciato ad inizio febbraio ed ecco il nostro resoconto sui primi giorni di lavoro di Thor: Love and Thunder, che uscirà nelle sale nel 2022.