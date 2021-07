Loki tornerà in Doctor Strange 2? Arriva la prima conferma

Non solo Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen, sembra proprio che il cast di Doctor Strange and the Multiverse of Madness includerà anche l'interprete di Loki Tom Hiddleston, la cui serie stand-alone si è conclusa oggi su Disney+ con l'uscita del sesto episodio.

A dare la notizia ci ha pensato l'Hollywood Reporter in un articolo dedicato all'annuncio della seconda stagione di Loki, il cui rinnovo era stato anticipato già da tempo e che ora ha finalmente ottenuto l'ufficialità da parte dei Marvel Studios. Sebbene la compagnia non abbia ancora confermato la presenza dell'attore, infatti, l'autorevole rivista afferma che il Dio dell'Inganno dovrebbe apparire anche nella prossima avventura di Doctor Strange.

Diretto da Sam Raimi al suo attesissimo ritorno alla regia dopo otto anni dall'uscita de Il grande e potente Oz, lo ricordiamo, il film arriverà nelle sale a marzo 2022 dopo Spider-Man: No Way Home, dove non solo è confermata la presenza dello stregone di Benedict Cumberbatch, ma sembra anche essere legato a doppio filo con il tanto chiacchierato Multiverso.

Cosa ne pensate del possibile ritorno di Loki in Doctor Strange? Fatecelo sapere nei commenti. Archiviata la prima stagione della serie con Tom Hiddleston, vi ricordiamo che il prossimo titolo del MCU in arrivo è la serie animata What If...?, la quale esplorerà alcune realtà alternative dell'universo Marvel.