Loki tornerà in Deadpool & Wolverine? La misteriosa risposta di Tom Hiddleston

Dopo la conferma che Josh Brolin non tornerà come Cable in Deadpool & Wolverine, i fan sono curiosi di scoprire se Loki di Tom Hiddleston avrà un ruolo nell'attesissimo nuovo film dei Marvel Studios.

Come saprete, Deadpool & Wolverine sarà ambientato dopo gli eventi di Loki 2, come anche rivelato dal primo trailer ufficiale del film MCU con Ryan Reynolds e Hugh Jackman, che mostra una TVA rinnovata e guidata non più da Mobius di Owen Wilson bensì da nuovi personaggi: ciò vuol dire che durante il viaggio attraverso il Multiverso di Deadpool e Wolverine Loki sarà 'da qualche parte' là fuori a controllare ogni cosa, in base al suo nuovo ruolo di 'Dio delle storie' e del Multiverso.

Considerata la capacità di Deadpool di rompere la quarta parete un faccia a faccia con Loki Dio delle Storie non è da escludere, e sarebbe certamente un momento per gli annali del MCU, ma cosa ne pensa Tom Hiddleston? Purtroppo, l'attore ha come sempre il proprio 'copione Marvel' da seguire, e ai giornalisti curiosi che lo hanno interrogato sull'argomento non ha potuto che rispondere come da programma: "Non lo so, e anche se fossi nel film...forse non mi sarebbe permesso dirtelo. Ma davvero non lo so, la Marvel è giustamente protettiva nei confronti delle proprie informazioni."

Le indiscrezioni parlano di Deadpool & Wolverine come un film che porterà direttamente ad Avengers 5, dunque chiaramente una qualche sorta di connessione con il resto della Saga del Multiverso farà capolino durante il film o nelle scene post-credit: ci penserà proprio Loki? Manca ancora qualche mese per scoprirlo.

Deadpool & Wolverine uscirà il 26 luglio 2024, restate con noi per tutte le prossimo novità.