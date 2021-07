Loki, Tom Hiddleston svela un retroscena sulle lame di Thor: Ragnarok

Impegnato nella campagna promozionale della serie incentrata su Loki, Tom Hiddleston ha concesso un'intervista nella quale è tornato a parlare della produzione di Thor: Ragnarok, diretto da Taika Waititi e terzo film del franchise dedicato al Dio del tuono della Marvel. In particolare, l'attore si è soffermato su una determinata scena del film.

Hiddleston ha parlato della sequenza che lo vedeva protagonista e ambientata ad Asgard nei pressi del Bifrost quando con un gesto fa apparire e roteare dei coltelli al ritmo di Immigrant Song dei Led Zeppelin che in quel momento pulsava nell'azione. L'attore ha rivelato che quel preciso momento fu totalmente improvvisato. Mentre Chris Hemsworth e Cate Blanchett erano impegnati nelle scene di combattimento, Hiddleston stava girando insieme a Idris Elba e al regista Taika Waititi e ai coordinatori del gruppo di stuntmen.

"Stavamo girando quella sequenza in corsa, era pomeriggio, e c'eravamo io, Idris e forse Taika. Non ricordo esattamente, di sicuro c'era Idris ed era una doppia inquadratura di noi che combattevamo contro questi atleti straordinari che erano i nostri stuntmen. In pratica, penso di aver finito le mie mosse prima di Idris e lui stava ancora girando e io non volevo rimanermene lì impalato come un limone senza fare nulla di interessante. Così ho lanciato e roteato i coltelli e lì ho ripresi per pura fortuna".

Questa precisa sequenza è finita poi nel teaser trailer di Thor: Ragnarok ma alla fine non è stata inserita nel montaggio finale della pellicola. Taika Waititi tornerà alla regia di Thor: Love and Thunder, mentre rivedremo Tom Hiddleston nel gran finale di Loki dopo le rivelazioni del quinto e penultimo episodio della serie Disney+.