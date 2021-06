Loki, Tom Hiddleston ripensa al casting 10 anni dopo Thor: 'Come aver vinto la lotteria'

All'epoca dell'uscita del primo film del franchise di Thor diretto da Kenneth Branagh, 10 anni fa, in pochi conoscevano ancora Tom Hiddleston dato che non aveva mai preso parte a film ad alto budget o a qualsiasi blockbuster di sorta. Lo stesso attore ha raccontato quel periodo in cui ottenne poi il ruolo di Loki che lo ha reso celebre nel mondo.

Sulla cresta dell'onda dopo il successo della serie Loki su Disney+, Tom Hiddleston ha ripensato a quei momenti in cui venne scelto come interprete del personaggio dalla Marvel, un periodo in cui ancora non aveva preso parte a nessun film ad alto budget: "Dopo mesi di audizioni. Penso fosse nel 2009. Si trattò di un grosso salto per me, dal fare piccoli film nel Regno Unito e dal lavorare a teatro e improvvisamente sono nel nuovo film dei Marvel Studios. E' stato un momento di assestamento, e mi sono sentito come se avessi vinto la lotteria. L'intera cosa aveva un'atmosfera davvero speciale".

Hiddleston ha continuato: "Avevo già lavorato con Kenneth Branagh - recitavamo insieme in un dramma della BBC, la miniserie Wallander, e anche a teatro a Londra in Ivanov, di Chekhov. Però era la prima volta che venivo diretto da lui, ma ci capimmo subito al volo da attori e gli sono molto grato per avermi sostenuto in qualche modo nel corso dei casting".

Tom Hiddleston ottenne la parte di Loki dopo aver sostenuto l'audizione anche per quella di Thor: "E' stato straordinario e di sicuro senza precedenti per me partecipare a un progetto di quella scala. Lavorare con il reparto stunt e quello degli effetti visivi con il blue screen e il green screen su set di dimensioni mai viste. Ma più di ogni altra cosa è stato il rapporto creato con gli attori e con la storia che è quello che poi connette veramente le persone".

