Loki diventa Thor: Tom Hiddleston solleva Mjolnir in questa stramba fan art

Una bizzarra teoria suggeriva già che Loki potrebbe diventare il nuovo Thor, e ora arriva anche una fan art a trasformare il Dio dell'Inganno nel Dio del Tuono.

Se due indizi fanno una prova, dovremmo prepararci a vedere qualcosa del genere nei prossimi film della Marvel. Il risultato potrebbe essere leggermente straniante e potrebbe far alzare un sopracciglio ai più, visto che siamo ormai abituati ad abbinare il volto di Tom Hiddleston ad abiti ben diversi.

Qui lo vediamo comparire con il classico mantello rosso del fratello e con l'elmo alato; in una mano il Tesseract, nell'altra Mjolnir. Con simili strumenti di potere non ci sarebbero rivali per il nuovo Loki, che dovrebbe però dimostrarsi degno per sollevare il martello. Potrebbe davvero riuscire a mettersi allo stesso livello di Captain America e di Thor?

Difficile dirlo, ma tra What If... e multiversi della follia certe scelte audaci non sono da escludere a priori. Prima o poi potremmo incontrare il personaggio in un universo in cui Thor non è neanche mai esistito, e questo forse basterebbe a giustificare la presenza di un Loki eroico e senza macchia.

Cosa ne pensate della fan art? Accogliereste favorevolmente una scelta così audace da parte degli autori? Visto che siamo in vena di stramberie, scoprite quale villain Marvel siete in base al segno zodiacale!