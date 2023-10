Loki e Thor si rincontreranno mai? Le ipotesi

Loki e Thor si rincontreranno mai? Ecco che cosa sappiamo attualmente sul futuro dei due fratelli asgardiani nel Marvel Cinematic Universe, ora che la Saga del Multiverso sta iniziando ad avvicinarsi alla sua fase culminante.

Da oggi su Disney+ è arrivato Loki 2, la seconda stagione dell'acclamata serie tv dedicata al Dio dell'inganno sequel spin-off di Avengers: Endgame, mentre le voci di corridoio vogliono che Thor 5 sia già in lavorazione: non è chiaro al momento quando i due dei potranno rincontrarsi di nuovo nel Marvel Cinematic Universe, ma proprio durante il tour promozionale per l'uscita di Loki 2 il produttore Kevin Wright ha confermato che la Marvel ha già dei piani per una reunion tra Thor e Loki.

Forse bisognerà aspettare il finale di Loki 2 per saperne di più ma con Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars in arrivo certamente le occasioni per questa rimpatriata tra fratelli non mancheranno: del resto la serie tv di Loki è parte centrale della Saga del Multiverso, con il villain Kang il Conquistatore e le sue Varianti (tutte interpretate da Jonathan Majors) che hanno un ruolo fondamentale nel MCU proprio a partire dagli episodi di Loki e Loki 2, sembra solo questione di tempo prima che i fili della trama di Kevin Feige tornino ad intrecciare il cammino di Thor e Loki. Da ricordare, per un pizzico di malinconia, che ad oggi nel MCU Thor crede ancora che Loki sia morto (per via degli eventi di Avengers: Infinity War).

Considerato poi che, stando alle indiscrezioni, Avengers: Secret Wars sarà la fine del MCU come lo conosciamo e rappresenterà l'addio di molti attori storici della saga in vista di un 'soft-reboot' dalla Fase 7 in poi, quando il franchise avrà festeggiato il suo 20esimo anniversario, il film crossover potrebbe essere il capitolo perfetto per un ultimo team-up tra Chris Hemsworth e Tom Hiddleston.