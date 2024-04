Loki, una star Marvel nel cast del film di vampiri con Michael B Jordan

Dopo che Warner Bros ha comprato i diritti per il nuovo film con Michael B. Jordan, arriva adesso la notizia di una new entry nel cast della pellicola.

Stiamo parlando di Wunmi Mosaku, interprete di Cacciatrice B-15 nella serie tv Marvel Loki. Al momento sappiamo davvero poco della nuova pellicola con l’attore protagonista di Creed, che si dice sia ambientata nel Sud dell'epoca Jim Crow e che potrebbe coinvolgere sia i vampiri che le tradizioni soprannaturali del Sud degli Stati Uniti. Ryan Coogler sarà produttore del film, e accanto ai già menzionati Jordan e Mosaku, saranno presenti nel cast della pellicola anche Delroy Lindo e Jack O'Connell. il film senza titolo uscirà il 7 marzo 2025, vale a dire tra meno di un anno: le riprese inizieranno a New Orleans in primavera.

Inoltre, sappiamo che Michael B. Jordan ritornerà per un quarto capitolo di Creed, così come dichiarato dal produttore del franchise Irwin Winkler: “Stiamo progettando Creed 4 proprio ora, posso confermare che il film è in lavorazione. Siamo convinti di avere una storia davvero bella, una trama davvero buona. La lavorazione è stata ritardata a causa dello sciopero, come tutti gli altri film, ma probabilmente entreremo in pre-produzione tra un anno al massimo.”

