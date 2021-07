Loki: la regista rivela quale film le piacerebbe dirigere per i Marvel Studios

Terminato il suo impegno con la prima stagione di Loki, la regista degli episodi Kate Herron sappiamo non tornerà dietro la macchina da presa per la seconda stagione della serie con Tom Hiddleston e intervistata recentemente ha rivelato quale progetto le piacerebbe dirigere per il grande schermo al servizio dei Marvel Studios se ne avesse modo.

Nel corso di un'intervista rilasciata al The Hollywood Reporter, Herron ha dichiarato che il suo eventuale progetto per il cinema ai Marvel Studios riguarderebbe uno dei personaggi appena introdotti nell'Universo Cinematografico Marvel, ovvero Miss Minutes. La regista ha infatti scherzato sulla possibilità di realizzare un film slasher horror con protagonista la Miss Minutes di Tara Strong. "Amerei realizzarlo! Sarebbe davvero il mio sogno".

Nella stessa intervista Herron ha rivelato il suo addio a Loki, poiché non tornerà alla regia degli episodi della seconda stagione di Loki appena annunciata. Il suo piano fin dall'inizio è stato quello di dirigere i sei episodi che hanno composto la prima stagione di Loki. "Posso dire che quando mi sono unita a Loki si è trattato sempre e solo di questi sei episodi. Lo stavamo trattando come un film e lo abbiamo realizzato in quel modo. Non utilizzavamo il sistema degli showrunner. Quindi c'è stato molto da dirigere per questi sei episodi e ho dato tutte le mie energie e tutta la mia anima e il mio cuore al progetto. Ci ho messo tutto quello che amo della Marvel. Quindi ho sempre pensato sarebbero stati solo quei sei episodi".

Intanto, Loki ha presentato i villain che sicuramente condizioneranno il futuro del Marvel Cinematic Universe; Tom Hiddleston tornerà nella seconda stagione di Loki e probabilmente vedremo Loki anche in Doctor Strange 2 di Sam Raimi in uscita nel mese di marzo 2022.